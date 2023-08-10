郭明錤不认可“甜心交易”报道：苹果按成品方式采购台积电芯片

IT之家 8 月 10 日消息，郭明錤今天在其 X（推特）账号上发布推文，针对近期苹果和台积电的“甜心交易”报道，认为该媒体的报道并不正确。

“甜心交易”是指苹果向台积电下巨额 3nm 芯片订单，但是要求不合格芯片成本均由台积电自己承担，苹果只需要为良品芯片付费，据说每年可以节省数十亿美元。

郭明錤在最新推文中不赞同这个报道，IT之家在此附上原文内容如下：

近期媒体报导台积电不向 Apple 要求支付 3nm 不良品成本与我的理解不同。 客户向台积电采购芯片，大抵有两种交易方式，分别是成品采购 (finished goods buy) 与晶圆采购 (wafer buy)。 绝大部分的采购方式都是晶圆采购，因为台积电的良率够好，好到可以忽视不良品成本。 但 Apple 是很特别的例子。Apple 向来要求台积电提供全球最新先进制程生产服务，因最新的先进制程在生产初期不良品较多，故 Apple 向来都是采购成品。 而台积电也会将绝大部分的不良品成本分摊到每个成品的售价，最好的证明就是每年新款 iPhone 采用的新处理器成本均显著增加，而今年的 A17 也不例外。

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