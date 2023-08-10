微博上线“X”平台同款风格黑白图标，仅限 SVIP 用户使用

IT之家 8 月 10 日消息，今日有多位网友发现，微博 App 在更换图标界面提供给了“S”和“W”选项，采用 X 平台（原 Twitter 应用）同款黑白设计风格，仅限 SVIP 用户使用。

设置路径：微博应用-“我”-右上角“设置”-“会员专属设置”-“个性图标”。如果无法找到该图标，可以将微博应用升级到 13.8.1 或更高版本后再进行尝试。

据IT之家此前报道，在经过一段时间的争论后，Twitter 应用于 7 月 24 日正式更名为“X”，随后该公司在 Android 、iOS 客户端将“小蓝鸟”图标更改为“X”图标，采用黑白配色。

然而，根据一些苹果用户的反馈，在苹果 App Store 应用商店中，Twitter 仍然保留了原始名称。产品设计师 Nick Sheriff 对此表示，在 iOS 上苹果不允许任何应用使用单个字符作为命名。目前这一问题得到解决，Twitter 应用近日在苹果 App Store 已经更名为 X。

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