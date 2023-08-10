徕卡影像加持，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机官宣搭载全焦段四摄

IT之家 8 月 10 日消息，今天下午，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机官宣搭载徕卡光学影像，配备全焦段四摄。官方宣称，“让轻薄折叠拥有徕卡移动影像的全部实力”。

▲ 图源小米手机官博

预热海报显示，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机采用双长焦配置，支持 3.2X 长焦和 5X 潜望式长焦，配备徕卡光学 Summicron 镜头，新增超高透玻璃镜片。此外，该手机影像还配备了全焦段大光圈、三颗 OIS 光学防抖，支持 45°~135° 大角度悬停拍照。

此外，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机的外观已经公布，提供黑色、金色两款配色，搭载矩形相机模组，左侧为后置四摄，右侧印有徕卡标志性 logo，边框采用平直设计，与机身背面连接处有一定弧度。作为一款主打轻薄的折叠屏产品，小米 MIX Fold 3 机身下部与 Type-C 接口几乎平齐。

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月 14 日晚 7 点正式发布，小米平板 6 Max、小米手环 8 Pro 等产品将一同亮相，届时IT之家也会带来详细报道，感兴趣的朋友可以关注一下。

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