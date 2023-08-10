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AMD 锐龙 8000 “Strix”移动处理器 CPU-Z 页面曝光：4 P 核 + 8 E 核

2023/8/10 15:52:43 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 10 日消息，一个名为 performancedatabases 的网站今日曝光了 AMD 代号为“Strix”的新一代移动处理器的更多信息。

如上图所示，该网站在展示了 AMD “Strix” 处理器的 CPUz 和 Hwinfo 软件的页面。该系列处理器也有了“大小核”的设计，具有 4 个性能核心和 8 个效率核心，P 核和 E 核都支持超线程。缓存方面，每个 P 核心有 1MB L2 缓存，而 E 核似乎为 4 个一组，每组 1MB L2 缓存。目前，AMD “Strix” 处理器仍在 ES 阶段。

据 IT 之家此前报道，海外博主“摩尔定律已死”此前也爆料了类似的内容，称 AMD 新一代 12 核心 APU 代号为 SRTIX，采用 N4 工艺，Monolithic 单块芯片设计，核显升级到 16CU，预计明年第二季度或第三季度推出。

另外，AMD 还会在明年第四季度推出 SRTIX HALO APU，Chiplet 芯粒设计，核心数量增加到 16 核，核显升级到 40CU，内存位宽也升级到 256bit，功耗为 25-120W。

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关键词：AMD处理器

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