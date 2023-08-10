小米平板 6 Max 14 定档 8 月 14 日发布，搭载骁龙 8+ Gen 1 处理器

IT之家 8 月 10 日消息，2023 雷军年度演讲将于 8 月 14 日（周一）晚 7 点举行，主题为“成长”，届时小米还将推出一系列新品，除了已经公布的小米 MIX Fold 3 折叠屏手机之外，小米平板 6 Max 14 也将在此次演讲中发布。

从命名来看，小米平板 6 Max 14 应该采用 14 英寸大屏，跟此前爆料一致。IT之家注意到，官方放出的海报显示，该平板采用直角边框，后置三摄。

小米平板 6 Max 14 此前已经现身 Geekbench，信息显示该机搭载了 3.19GHz 的高通骁龙 8+ Gen 1 SoC 以及 12GB 内存，预装 Android 13 系统。此外，3C 认证显示该机支持 67W 快充。

爆料称，小米 Pad 6 Max 平板会配备 ToF 传感器，用于深度感应，并在虚拟环境中创建真实物体的 3D 模型，小米选择将该传感器放置在设备的正面。此外，还有消息称小米平板 6 Max 将配备 ToF 传感器，将用于正面检测用户是否在看平板电脑，使设备能够智能地照亮显示屏或恢复播放任何暂停的媒体。

博主 @数码闲聊站 此前称，小米平板 6 Max 14 是小米的首款 14 英寸骁龙 8 + 旗舰平板，性能释放、影音表现、软件适配都有大幅提升。

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