迪斯尼 Disney + 流媒体服务“密码共享”功能遭滥用，官方宣称 2024 年将重点进行打击

IT之家 8 月 10 日消息，迪士尼首席执行官 Bob Iger 昨日在公司第三季度财报电话会议上表示，旗下的 Disney+ 流媒体服务的“密码共享”遭到了滥用，他们将于 2024 年开始“有针对性”地打击“密码共享”行为。

▲ Disney + 流媒体服务徽标

Bob Iger 表示：“迪斯尼正在积极解决‘账户共享问题’的方法，并在‘付费用户与亲朋好友共享’间取得最佳选择”。

Bob Iger 同时声称，今年晚些时候，迪士尼将更新用户协议，增加新的条款和共享政策，并在 2024 年的某个时候对“密码共享”进行打击。

IT之家早前曾报道，迪士尼公司今天同时宣布，从下个月开始，将提高无广告的 Disney + 和 Hulu 的订阅价格，除了这些价格上涨之外，迪士尼还宣布将提供一个 Hulu 和 Disney+（都没有广告）的捆绑订阅套餐，新的捆绑订阅套餐将于 9 月 6 日于美国推出。

Bob Iger 此前表示，迪士尼的 Disney+ 流媒体服务是迪士尼的三大重点之一，将作为支柱产业推动公司的发展，因此该公司对影响到收入的“灰色地带”重拳出击，也在意料之中。

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