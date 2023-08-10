万代南梦宫：《装甲核心 6》预约情况良好，有利于下一轮财报数字

IT之家 8 月 10 日消息，FromSoftware 最新机甲动作游戏《装甲核心 6》即将于 8 月 25 日登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 及 Steam 平台。

▲ 视频源万代南梦宫，转录由微博用户“-极文-”

发行商万代南梦宫在此前公布的季度财报中，表示《装甲核心 6》的预约状况非常好，并对该游戏抱有很大的期待，同时认为该游戏在未来发布将相当有利于下一轮财报。

▲ 图源 万代南梦宫

▲ 图源 万代南梦宫

▲ 图源 万代南梦宫

据悉，截至 8 月 5 日，该游戏已经在日本亚马逊上连续两周获得了预约榜单第一名，在 COMG 预约排行榜中也居于首位。

从《黑暗之魂》、《血源》到《只狼》、《艾尔登法环》，FromSoftware 近年来的作品都获得了不错的反响，虽然机甲题材在如今可能有些小众，不过依靠前作游戏成功的开发经验，《装甲核心》系列或许也会在此迎来一个良好的开端。

该作日前已经开启预购，Steam 标准版售价 298 元，豪华版售价 348 元，后者将收录游戏本体与限定数字美术书＆原声带，感兴趣的 IT之家小伙伴可以点此预购。

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