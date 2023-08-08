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Steam 页面闹乌龙，官方确认《铁拳 8》未使用 Denuvo 加密

2023/8/8 15:18:14 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 8 日消息，万代南梦宫游戏《铁拳 7》此前采用 Denuvo 加密，不过该加密在 2018 年被官方移除。

不少游戏粉丝在过去几天里，确认新作《铁拳 8》是否使用 Denuvo 加密，日前万代南梦宫更新了相关 Steam 页面，其中显示《铁拳 8》将使用 Denuvo 防篡改技术。

▲ 图源 Steam 相关页面

不过官方确认 Steam 页面的信息闹了乌龙，《铁拳》系列总监原田胜弘澄清，《铁拳 8》Steam 商店页面上显示的 Denuvo 加密协议只是粗心的员工复制粘贴了《铁拳 7》的原始协议。原田胜弘同时声称，他没有计划在《铁拳 8》中引入 Denuvo 或任何其他防篡改技术。

▲ 图源 原田胜弘 发布的贴文

IT之家发现，虽然 Denuvo 官方表示该加密不会影响游戏性能，然而经过广大玩家测试表示，该加密的确会拖慢游戏运行性能，同时还容易导致游戏出现各种严重掉帧与崩溃问题，因此许多玩家在游玩使用 Denuvo 加密的游戏时，自嘲自己是“正版游戏受害者”，而《铁拳 8》官宣不再使用 Denuvo 加密，相信也是“开发商对加密导致的性能影响也绷不住了”。

▲ 图源 Steam 相关页面

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关键词：denuvo 加密铁拳 8万代南梦宫

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