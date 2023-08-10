三星正研发 256TB 超大容量 SSD，目标杀死企业级机械硬盘

IT之家 8 月 10 日消息，昨天，三星发布了一份新闻稿，作为其 2023 年闪存峰会的一部分，其中少量提到了韩国 Chaebol 正在开发的 256TB SSD 的细节，外媒 techradar 今日挖掘出了更多消息。

▲ 图源三星

报道称，三星存储器解决方案产品与开发公司执行总裁宋永浩（Yong Ho Song）“宣布了 256TB SSD 的最新突破，其集成密度达到了前所未有的水平”。该 SSD 基于 QLC，专为超大规模和企业设计。

新闻稿称，“尽管存储的数据量相同，但与 8 个 32TB SSD 相比，三星 256TB SSD 的功耗降低到了八分之一”。

外媒表示，三星目前有一款第 8 代 V-NAND，为 236 层 1Tb 容量，于 2022 年 11 月发布，三星当时声称其比特密度是业界最高的。如果 256TB SSD 使用这一闪存，意味着至少有 500 个 1Tb（128GB）将被塞进 SSD 中，因此可能是 3.5 英寸或 2.5 英寸规格。

固态硬盘（SSD）凭借更快的速度和越来越低的价格，已经几乎占据了整个消费技术领域。机械硬盘（HDD）目前在数据中心等需要大容量存储的市场中仍占有一席之地，不过业界多家 SSD 厂商正在对这块蛋糕虎视眈眈。

据IT之家此前报道，一家基于 DirectFlash 模块（DFM）生产全闪存阵列（AFA）SSD 的公司 Pure Storage 称，到 2025-2026 年，该公司将推出 300TB NVMe SSD。

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