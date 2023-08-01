谷歌仍对 Google Assistant 寄予厚望，将引入大语言模型技术

IT之家 8 月 1 日消息，一份泄露的内部备忘录显示，即使在 ChatGPT 等人工智能聊天技术的冲击下，谷歌仍然对其智能助手 Google Assistant 寄予厚望。该备忘录显示，谷歌正在将最新的大语言模型（LLM）技术应用于 Google Assistant，使其“超强化”。

IT之家注意到，今年 5 月在开发者大会上，谷歌介绍了很多关于人工智能的内容。然而，谷歌在大会上没有介绍太多关于 Google Assistant 的信息。在 ChatGPT、Bing Chat 甚至谷歌自己的 Bard 等人工智能聊天技术的世界里，Google Assistant 似乎机会不多，一些人质疑 Google Assistant 是否注定失败。

不过上述备忘录显示情况似乎并非如此，这份备忘录 —— 本来是谷歌内部在 Google Assistant、Bard 和相关团队之间传阅的 —— 解释了该公司正在进行的一些重组，目的是“探索一个由最新 LLM 技术驱动的超强化的 Google Assistant 会是什么样子”。谷歌表示它“深深地致力于”Google Assistant，并且知道它是帮助满足“人们对改善他们生活的辅助、对话式技术的强烈需求”的关键。该备忘录还表示，该公司将“从移动端开始”这一旅程。

目前 Android 端的 Google Assistant 已经提供了一个由 LLM 技术支持的功能：网页内容总结。很可能很多即将到来的 LLM 技术特性都会先在 Android / iOS 上应用。

理论上，这些 LLM 技术也会出现在由 Google Assistant 驱动的智能家居产品中，例如智能音箱和智能显示器。然而，该备忘录并没有提及这些系统。此外，该备忘录也确认了一些团队成员将被淘汰。谷歌给予受影响的员工 60 天的时间，在公司内部寻找其他职位。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。