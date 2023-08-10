Epic 喜加二：《欧陆风云 4》和《奥威尔：无所遁形》已可领取

IT之家 8 月 10 日消息，Epic 本周免费游戏《欧陆风云 4》和《奥威尔：无所遁形》已可领取，下周送出的游戏是《Black Book - 黑书》《Dodo Peak - 渡渡鸟峰》。

领取链接：点此领取

IT之家附本周周免游戏简介如下：

《欧陆风云 4》

实现你统治全球的使命。P 社为你带来屡获殊荣的《Europa Universalis》系列第四作。帝国建造游戏《Europa Universalis IV》将能让你掌管一个国家，带领它走过一年又一年，最终将它打造为一个雄霸世界的全球性帝国。以无与伦比的自由、深度和历史准确性，在数世纪的时间里统治你的国家。在这个满是丰富战略和战术深度的史诗游戏中，真正的探索、贸易、战争和外交被赋予了生命。

《奥威尔: 无所遁形》

在游戏中获得至高权力。调查公民的生活，找到一系列恐怖袭击的幕后主使。你可以获取来自互联网、个人通信和私人文件的信息。但是请注意，你提供的信息会产生不同的后果…

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