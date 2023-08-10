苹果 App Store 开放第三方支付再缓 90 天，Epic 动议遭美国最高法拒绝

IT之家 8 月 10 日消息，苹果在和 Epic Games 的诉讼中虽然可用“大获全胜”来形容，但被美国法院勒令改变“反指导策略”（Anti-steering Rules）。

法院裁定苹果公司在运营 App Store 期间，存在“反指导策略”的反竞争行为，要求苹果向开发者开放权限，允许其加入引导用户使用第三方支付的按钮，以免除 30% 的平台抽成。

IT之家注：美国第九巡回上诉法院的 Yvonne Gonzalez Rogers 法官此前裁定，苹果不能阻止 iOS 开发者在其应用中使用第三方支付平台，并驳回了苹果的上诉请求。

苹果于今年 7 月再次上诉到美国最高法院，希望法官能重新考虑这项裁定。

Epic Games 向最高法提出动议，希望在审理开庭之前，先要求苹果采取措施，调整 App Store 的佣金策略，允许开发者使用第三方支付平台。

不过美国最高法驳回了 Epic Games 的请求，法官 Elena Kagan 并未列举任何拒绝请求的理由。

Epic Games 对此表示异议，认为：“无可争议的证据表明，禁令将限制苹果保护用户免受欺诈，诈骗，恶意软件，间谍软件和令人反感的内容的能力”。

苹果的上诉目前正在进行中，苹果在申请上诉期间，可以获得 90 天的宽限期。如果再加上后续的审理，苹果会有更长的缓冲生效时间，更灵活地应对法院要求。

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