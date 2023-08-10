《DOTA2》周边商城“英雄”变“英雌”，官方回应“将涉事人员调离工作岗位”

IT之家 8 月 10 日消息，近日有多名网友发现，DOTA2 周边商城中部分名字带有“英雄”的商品变成了“英雌”，引发许多玩家不满。

今日下午，DOTA2 官方就此发布了“关于 DOTA2 周边商城运营事故的处理公告”进行回应。

2023 年 8 月 4 日，完美世界电竞周边商城 DOTA2 商品出现文案错误。运营团队高度重视，第一时间对该错误进行了更正。在此我们向大家致以诚挚的歉意。

经过调查，我们确定该事件为员工工作失误所致，管理审核机制的不完善也难辞其咎。我们已按照公司内部流程，将涉事人员调离工作岗位，并对相关员工予以处理。我们也及时完善了管理和审核工作流程，避免类似事件再次发生。

在后续工作中，DOTA2 运营团队将始终坚持服务于玩家的宗旨，坚决维护游戏社区和互联网环境的清朗。未来我们将进一步加强内部管理，提升运营质量，为大家提供更好的服务与体验。