谷歌 Chrome 浏览器 iOS 版迎来 116 版本更新：保存密码时可添加备注

IT之家 8 月 11 日消息，谷歌 Chrome 浏览器 iOS 版今日迎来首个 116 稳定版更新，版本号为 116.0.5845.90，安装包体积为 174.8 MB，支持 iOS 15.0 或更高版本。

IT之家附主要更新内容：

现在，用户可以在 Google 密码管理工具中保存密码时加上备注，以帮助用户记住账号相关信息或账号登录详细信息。用户的备注可以在所有同步的设备上使用。

用户现在可以使用“在网页中查找”，以在 PDF 文档和图片中搜索文字。

登录账号后，不必开启同步功能，就可以使用已保存的密码，并将新密码保存在 Google 账号中。

与好友分享 Chrome 应用。依次点按 Chrome 菜单 >“共享 Chrome”。

提升了稳定性和性能。

目前，安卓版 Chrome 浏览器仍停留在 115.0.5790.166 版本，预计将于近期发布 116 版本。

谷歌近日宣布，旗下浏览器 Chrome 将推出一种新的网站权限选项。用户将可以选择“仅此次”授权网站使用自己的位置、摄像头、麦克风等功能，以便网站根据用户的喜好提供更好的网络体验。该功能将在 Chrome 116 桌面版中推出，涵盖最常用的三种权限：地理位置、摄像头和麦克风。

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