谷歌更改 Chrome 浏览器阅读模式设计，设置选项被藏在齿轮图标里

IT之家 8 月 6 日消息，浏览器阅读模式可以让用户在浏览器中阅读网页文章或页面时，去除广告、图片或视频等干扰元素，只保留文本内容。谷歌 Chrome 浏览器虽然也支持阅读模式，但并没有默认提供该功能，需要在开发者 Flag 中启用“Read Anything”选项才能使用。

IT之家注意到，谷歌正在对这种阅读模式的工具进行改动，将所有的设置选项都隐藏在一个齿轮图标里。这个齿轮图标位于阅读模式面板的左侧，点击它可以调整字体大小、字体样式、颜色、行高和字间距等选项。不过好在是点击任何一个选项后，不会关闭对话框，所以不用每次都重新点击齿轮图标来调出设置菜单。

之前的版本

有人可能认为，谷歌这样做是为了让阅读模式更加“无干扰”，但也有人觉得这是一个很烂的设计，因为这让用户难以找到和使用这些编辑选项。

而很多用户更希望的是，阅读模式不要被塞进侧边栏里，而是能够覆盖整个网页，并且可以随时切换，就像 Edge 浏览器的阅读模式一样，让用户可以转换整个网页的内容，而不是只能在屏幕右侧的一小块区域里阅读。

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