研究称 69% 的 Chrome 浏览器 AI 相关扩展存在安全隐患

IT之家 8 月 5 日消息，根据数据安全公司 Incogni 发布的最新研究报告，深入研究 7 个类别的 70 个热门 AI Chrome 扩展程序之后，发现 69% 存在高风险隐患。

Incogni 深入调查了这些 AI 驱动的 Chrome 扩展程序所需权限数量，并假设这些扩展程序被黑客操纵之后，可能对用户产生的影响。

风险影响评分低的扩展即便被黑客掌控，也不会对用户数据产生太大的影响；而评分高的扩展，就可以获取用户敏感数据，执行恶意软件等一系列破坏行为。

Incogni 负责人 Darius Belejevas 表示：“Chrome 扩展程序在融入 AI 元素之后，不可否认的是提高了便利，但前提条件是，能够保护你的隐私和安全”。

IT之家在此附上报告主要内容如下：

69% 的受调查扩展具有高风险影响：一旦被黑客掌控变为恶意扩展，可能会对用户的网络安全造成严重损害。

测试的 10 款撰写类扩展程序，均存在高风险影响

超过 59% 的被调查扩展收集用户数据，其中 44% 收集个人身份信息（PII）。

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