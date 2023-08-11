《守望先锋 2》Steam 版正式上线：免费下载游玩，新辅助英雄“伊拉锐”公布

IT之家 8 月 11 日消息，《守望先锋 2》Steam 版于今日凌晨 3:00 正式上线，用户可免费下载游玩，支持简体中文字幕 / 配音。

Steam 平台介绍，《守望先锋 2》是一款免费的第一人称射击游戏，每位英雄各具特色，角色阵容不断扩充，战斗紧张刺激，地图遍及全球。可以与好友组队投入惊心动魄的 5v5 团战，或与全新的强大敌对势力殊死搏斗。

《守望先锋 2》的新辅助英雄“伊拉锐”在 Steam 版本中上线，作为一位以太阳能作为能量的支援型角色，其太阳能光束可以治疗队友，也能对敌人造成伤害。此外，该游戏将迎来新闪点战模式、新皮肤、安娜神话皮肤等。

目前，《守望先锋 2》在 Steam 平台已经有 7696 篇评测，总体评测结果为“多半差评”，其中多数在表达对暴雪公司的不满。

配置需求方面，这款游戏需要 8GB 内存，推荐使用英特尔酷睿 i7 或 AMD 锐龙 5 级别的处理器，以及 GTX 1650 / AMD RX 6400 级别的显卡，下载安装前需要提供 50 GB 硬盘空间。

IT之家附配置要求：

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