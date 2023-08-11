宝马召回部分国产及进口宝马电动汽车：含 iX3、i4、i7 等多款车型

IT之家 8 月 11 日消息，据国家市场监督管理总局网站今日公告，华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，召回以下车辆：

华晨宝马汽车有限公司

生产日期从 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 11 月 23 日的部分国产 iX3 电动汽车，共计 7 台。

宝马（中国）汽车贸易有限公司

生产日期从 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 8 月 1 日的部分进口 i4 电动汽车，共计 13 台；

生产日期从 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 9 月 1 日的部分进口 iX 电动汽车，共计 8 台；

生产日期为 2022 年 9 月 1 日的进口 i7 电动汽车 1 台。

召回原因方面，这批车型由于供应商生产流程失误，导致组合充电单元受损出现工作异常，可能造成充电中断，导致车辆无法启动或行驶中高压系统关闭，存在安全隐患。

华晨宝马、宝马（中国）将免费为召回范围内车辆更换组合充电单元，以挂号信、互联驾驶消息等形式，通知相关用户。用户可拨打宝马售后服务热线：400-800-6666（固话或手机拨打均可），了解此次召回的详细信息。

IT之家注：今日国家市场监督管理总局发布了多条汽车召回公告。除了上述宝马汽车以外，还有林肯大陆、林肯领航员、林肯 MKC、保时捷 Macan、保时捷 Panamera 等多款汽车。

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