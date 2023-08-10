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停电时由汽车供电，通用计划 2026 年所有 Ultium 平台电动车支持双向充电

2023/8/10 12:00:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 10 日消息，通用汽车公司近日发布新闻稿，表示计划到 2026 年，所有使用 Ultium 平台生产的电动汽车，均支持 vehicle-to-home（V2H）双向充电功能。

所谓的双向充电技术，就是在现有家用电网给汽车充电之外，在家中停电、或者用电高峰期时反向供电，满足家庭用电需求。

IT之家在此附上首批支持双向充电的车型：

  • 2024 款雪佛兰 Silverado EV RST

  • 2024 款 GMC Sierra EV Denali Edition 1

  • 2024 款雪佛兰 Blazer EV

  • 2024 款雪佛兰 Equinox EV

  • 2024 款凯迪拉克 LYRIQ

  • 凯迪拉克 ESCALADE IQ

目前尚不清楚基于 Ultium 平台的雪佛兰 Bolt 是否会支持 V2H 技术。

另外需要注意的是，通用汽车车主在实现双向充电功能，需要选购以下三种硬件捆绑包之一，才能实现车辆和家庭之间的能源传输。

  • Ultium Home V2H Bundle

  • Ultium Home Energy System

  • Ultium Home Energy Storage Bundle

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