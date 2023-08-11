通用：凯迪拉克 Escalade IQ 纯电 SUV 原生不支持苹果 CarPlay

IT之家 8 月 11 日消息，通用汽车公司今年早些时候宣布，将从 2024 年开始，放弃对苹果 CarPlay、谷歌 Android Auto 的支持，转而支持自己的专有车机系统。

通用汽车昨天公布了全新的凯迪拉克 Escalade IQ 纯电 SUV，配备了 55 英寸的大型 LED 屏幕，售价高达 13 万美元（IT之家备注：当前约 93.9 万元人民币）。

经国外科技媒体 The Verge 向通用汽车公司证实，这辆纯电 SUV 不会原生支持苹果的 CarPlay 或者谷歌的 Android Auto。

IT之家此前报道，通用汽车（GM）公司宣布自今年开始逐步淘汰苹果的 CarPlay 和谷歌的 Android Auto，转而使用谷歌的 Android Automotive 平台，共同开发车机系统。

从今年夏季上市的 2024 年款雪佛兰 Blazer EV 开始，后续新车将不再原生提供 Apple CarPlay 和 Android Auto。这项淘汰计划将于 2035 年开始部署到燃油车。

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