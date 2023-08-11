福特在国内召回部分林肯大陆、林肯领航员、林肯 MKC 汽车，共计 83081 辆

IT之家 8 月 11 日消息，日前，福特汽车（中国）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，共计召回 83081 辆林肯汽车。

IT之家附召回车型及召回原因：

一、自 2023 年 8 月 11 日起，召回 2016 年 6 月 24 日至 2019 年 12 月 5 日期间生产的部分林肯大陆汽车，共计 11480 辆。

本次召回范围内车辆由于零件结构原因，后视摄像头内部镜片与垫圈之间存在尖锐接触面，造成镜片上的防反射涂层损坏，影响摄像头图像质量，干扰驾驶员对车辆后方情况的观察，存在安全隐患。福特汽车将为召回范围内的车辆免费更换后视摄像头。

▲ 林肯大陆，图源林肯官网

二、自 2023 年 8 月 11 日起，召回 2014 年 12 月 4 日至 2017 年 6 月 25 日期间生产的部分林肯领航员汽车，共计 2556 辆。

本次召回范围内车辆因空调鼓风机电机电刷架弹簧定位不当，电刷弹簧或电刷架内部可能短路并局部过热，极端情况下引发车辆乘客舱内起火，存在安全隐患。福特汽车将委托林肯品牌授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换改进后的空调鼓风机电机。

▲ 林肯领航员，图源林肯官网

三、自 2023 年 8 月 18 日起，召回 2014 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 4 日期间生产的部分林肯 MKC 汽车，共计 69045 辆。

本次召回范围内部分车辆由于设计原因，电瓶监测传感器印刷电路板可能在售后维修过程中因操作不当而短路，造成周边材料过热，极端情况下导致发动机舱起火，存在安全隐患。

福特汽车将委托林肯品牌授权经销商，为召回范围内的车辆免费安装电瓶监测传感器电路过载保护保险丝。

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