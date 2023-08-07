2024 款福特锐际汽车上市：搭载 2.0T 发动机，售价 16.98 万元起

IT之家 8 月 7 日消息，2024 款福特锐际汽车于近日正式上市，搭载 2.0T 发动机，售价区间在 16.98 万元~21.98 万元。

▲ 图源福特官网，下同

福特官网显示，2024 款锐际提供铂钻白、机甲灰、静谧蓝、掠影黑、月落白配色，搭配熏黑格栅及熏黑时尚轮毂，内饰采用撞色设计，车内配备 6.5 英寸液晶仪表盘以及 12.3 英寸中控屏，提供覆盖前后排的 7000 平方厘米全景天窗。

2024 款福特锐际车身长宽高分别为 4585/1882/1688mm，轴距为 2710 mm，底盘悬挂采用前麦弗逊式独立悬架以及后多连杆式独立悬架，提供标准、经济、运动、防滑、雪地 / 沙地 5 种驾驶模式。

动力方面，2024 款福特锐际采用第四代 2.0T EcoBoost 发动机，搭配 8 速手自一体变速箱，实现 7.5 秒百公里加速，最高功率 248 马力，最大扭矩 393N・m，强扭矩输出转速区 345N・m / 2000-5000rpm。

IT之家附 2024 款福特锐际售价：

EcoBoost 245 两驱悠享款 16.98 万元

EcoBoost 245 两驱耀享款 17.98 万元

EcoBoost 245 四驱耀享款 18.98 万元

EcoBoost 245 两驱越享款 19.98 万元

EcoBoost 245 纵享款 ST-Line Pro 21.98 万元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。