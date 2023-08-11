含 7 月安全更新，诺基亚 T10 和 T20 两款平板推送安卓 13 更新

IT之家 8 月 11 日消息，诺基亚移动（Nokia Mobile）近日面向 8 英寸的诺基亚 T10、10 英寸的诺基亚 T20 两款平板，推送了安卓 13 更新，而诺基亚 T21 平板后续也会推送更新。

诺基亚 T10 / T20 两款平板在适配升级到安卓 13 系统之外，还包括了今年 7 月的安卓安全更新。

IT之家查询诺基亚用户论坛，发现印度和英国市场的用户已经收到更新，预估后续会有更多国家和地区的用户获得更新。

诺基亚 T10 预装运行了 Android 12 系统，搭载紫光展锐 T606 芯片，3GB+32GB 存储，配备 8 英寸 HD 显示屏和双立体声扬声器，具有 IPX2 防护等级，还拥有 2MP 前置自拍镜头以及 8MP 后置摄像头，官网售价 129.99 美元（IT之家备注：当前约 915 元人民币）。

诺基亚于 2022 年 7 月在国内推出诺基亚 T20 平板，slogan 为“一部平板，全场景适配”。诺基亚 T20 平板电脑采用了 10.4 英寸 2K 全面屏，内置 8200mAh 电池，预售到手 1299 元。

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