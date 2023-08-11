小米王化回应用户倒卖小米发布会门票：官方无售票渠道，切勿上当

IT之家 8 月 11 日消息，针对“二手平台出现倒卖小米发布会门票”一事，小米公关负责人王化回应称雷军年度演讲为邀请制，场内座位有编号，须审核实名身份，切勿相信黄牛等售票渠道。

IT之家查询发现，在某二手平台搜索“小米发布会门票”、“雷军演讲门票”可以看到多个求购信息，价格在 99 元到 700 元不等。可能是由于强实名制的原因，目前出售小米发布会门票的卖家较少。

▲ 某二手平台截图

2023 雷军年度演讲暨小米新品发布会将于 8 月 14 日晚 7 点举行，届时小米 MIX Fold 3 折叠屏手机、小米平板 6 Max 以及小米手环 8 Pro 新品将一同亮相。目前，小米官方已经对这三款产品进行了多次预热。

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，配备 8.03 英寸 2K 内屏，峰值亮度达到 2600nit，搭载对称式双扬声器、50W 无线快充，采用全焦段四摄徕卡影像。

小米平板 6 Max 屏幕尺寸达到 14 英寸，搭载骁龙 8 + 处理器，内置 10000mAh 大电池和小米澎湃 G1 电池管理芯片，配备八扬声器。

小米手环 8 Pro 配备 1.74 英寸“炫彩大屏”，升级支持 60Hz 刷新率、1670 万色显示以及 336PPI。小组件全新升级，用户可自定义常用功能，可设置相册表盘。

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