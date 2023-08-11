阿里达摩院免费开放 100 件 AI 专利许可

IT之家 8 月 11 日消息，在今日举行的浙江省专利公开实施政策公布会上，阿里达摩院（湖畔实验室）宣布向社会免费开放 100 件 AI 专利许可，用于支持中小微企低成本使用 AI。

阿里达摩院表示，当前，AI 正在掀起新一轮技术浪潮，推动千行百业进步发展，但对于中小微企业而言，如何利用 AI 技术进行业务创新始终是一个难题，因为 AI 技术研发门槛过高，AI 专利大多掌握在少数企业和高校手里。

据介绍，阿里达摩院此次免费开放 100 件 AI 专利许可，将被纳入全国首批专利公开实施清单，在浙江知识产权交易中心上架，覆盖了图像技术、视频技术、3D 视觉等诸多 AI 技术领域，不乏“交通信号灯感知”“疑似侵权图片检测”、“时序数据预测”、“点云数据处理”“智能字幕生成”等富有广阔应用场景的专利。

据IT之家此前报道，阿里巴巴目前已布局多方面的 AI 技术，此前已经推出了通义千问 AI 大模型。8 月 3 日，阿里云开源通义千问 70 亿参数模型，包括通用模型 Qwen-7B 和对话模型 Qwen-7B-Chat，两款模型均已上线魔搭社区，开源、免费、可商用。此举让阿里云成为国内首个加入大模型开源行列的大型科技企业。

阿里旗下达摩院日前与大连理工大学合作，推出了一款名为 HQTrack 的 AI 框架，目前已在 GitHub 开源。该框架主要由视频多目标分割器（VMOS）和掩模优化器 （MR) 组成，旨在“实现对视频中任何目标的高质量跟踪”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。