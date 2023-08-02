阿里云升级通义听悟 AI 工具，上线“提取 PPT、浏览器插件、小程序扩展”功能

IT之家 8 月 2 日消息，据阿里云官方公众号报道，阿里云今天升级了旗下通义听悟 AI 工具，上线了“提取 PPT、浏览器插件、小程序扩展”三大功能，官方宣称，“这些功能能够帮助用户在 PC 和移动端随时随地听懂、理解、阅读各类音视频内容，提升职场人士和学生的工作学习效率。”

▲ 图源 阿里云官方公众号

IT之家从公众号发布的消息中得知，通义听悟此次升级，在原有“实时记录、音视频文件转写、全文概要、章节速览”等功能之上，新增“提取 PPT”功能。该功能通过引入视觉 AI 算法，能够“自动将 PPT 讲解视频分割为演示文稿”，并对每页 PPT 进行要点总结，形成一份图文并茂的大纲，能够“解决培训、网课学习等场景‘求 PPT 难’的问题”。

▲ 图源 阿里云官方公众号

此外，官方表示，通义听悟还增加了浏览器插件和移动端的支持。用户可以在 Chrome 内核的浏览器上安装插件，在开会、上网课、看直播、看视频时，能够调用插件进行全程录制，并实时生成双语字幕，从而“帮助用户更轻松地浏览视频内容”。

▲ 图源 阿里云官方公众号

阿里云同时为通义听悟带来了小程序扩展，据悉，通义听悟钉钉和微信小程序在支持 PC 端基础功能的同时，还可以一键转写手机和聊天记录的音视频文件，仅需一部手机即可记录、回顾和整理音视频内容。

通义听悟产品及研发负责人鄢志杰表示：“继语音 AI 与大语言模型碰撞出火花后，我们持续将视觉 AI 引入通义听悟这一创新产品，围绕人们工作和学习中的音视频内容，希望通过全新的体验成为大家的 AI 助手。”

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