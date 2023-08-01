美国专利局信息显示，OpenAI 已提交 GPT-5 商标申请

IT之家 8 月 1 日消息，OpenAI 今年 3 月推出了 GPT-4，该模型的能力与风评都处于业界头部，乃至成为“AI 模型”的代名词，甚至一度引发了业界恐慌，IT之家早前报道，以马斯克为首的科技圈人物要求“OpenAI 暂时停止研究 GPT-5 研发”。

不过据美国专利商标局（USPTO）信息显示，OpenAI 已经在上月 18 日申请注册“GPT-5”的商标。

▲ 图源 美国专利商标局（USPTO）

从商标信息来看，GPT-5 将提供文本生成、自然语言理解、语音转录、翻译、分析等功能。

不过 OpenAI 曾在今年 6 月初在印度经济时报主办的一场会议上表示“尚未开始训练 GPT-4 的后继者 GPT-5”，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 此前表示，“在我们开始训练 GPT-5 之前，他们还有很多工作要做。我们正在研究我们认为需要的新想法，但我们肯定还没有准备好开始”。

目前尚不能确定 OpenAI 是否在这两个月内开始了 GPT-5 的训练，因此该商标有可能只是出于保护性目的而注册。

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