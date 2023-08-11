10 部门联合发文加强论坛活动规范管理，不得随意冠以“国际”“世界”“高峰”等字样

IT之家 8 月 11 日消息，近日，中央宣传部、中央网信办、中央外办、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅游部、国务院国资委、市场监管总局等 10 部门联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》（以下简称《通知》），对各类主体面向社会公开举办的论坛活动（包括论坛、峰会、年会以及其他具有论坛性质的会议活动）提出 10 条工作要求。

《通知》要求，举办论坛活动的各类社会主体，应经依法登记、具有合法身份。未经合法登记的企业及社会组织或无实际承办主体不得面向社会公开举办论坛活动。论坛活动名称应准确、规范、名实相符，不得随意冠以“中国”“中华”“全国”“国际”“世界”“峰会”“高端”“高峰”“巅峰”等字样。论坛活动主题设置不得超出主办单位职责范围，设立分论坛、子论坛、平行论坛应紧紧围绕主论坛活动主题。

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《通知》强调，一方面严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为，明确各监管部门职责，形成长效打击机制；另一方面鼓励支持合法合规论坛活动开展，通过加强宣传推介、提供业务指导、给予表扬奖励等方式，打造一批具有示范性引领性的品牌论坛活动。

《通知》对社会组织、党政机关及其直属单位举办论坛活动提出了具体要求，并进一步明确了主管主办责任及属地管理、行业管理职责。《通知》对论坛活动的场地提供主体和宣传推广平台提出了把关要求，同时强调要加强信用管理和社会监督，将违法违规举办论坛活动、造成不良社会影响的主体纳入信用管理范畴，予以重点监管，鼓励社会各界投诉举报和依法维权。

IT之家查询获悉，今年 3 月以来，中央宣传部、文化和旅游部等部门联合部署在全国范围内开展论坛活动专项清理整治工作，打击了一批违法违规行为，论坛活动乱象得到有效遏制。

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