微软 Win11 Dev 预览版 23521 发布：任务管理器 UI 变更，永不合并任务栏图标功能改进

IT之家 8 月 11 日消息，微软今日面向 Windows 11 Dev 预览成员推送了 23521 版本更新，带来了多项改进和优化，IT之家汇总更新内容如下：

Dev 和 Beta 频道的 Windows Insider 可以参与 Windows 365 Switch 的公开预览。Windows 365 Switch 提供了使用同样熟悉的键盘命令，以及通过 Windows 11 任务栏上的任务视图单击鼠标或滑动手势，在 Windows 365 云 PC 和本地桌面之间轻松移动的能力。

Dev 频道中登录并由 AAD（即将成为 Microsoft Entra ID）管理的 Windows Insider 将看到他们再次启用 Windows Copilot，而无需通过组策略编辑器启用它。

为了更容易在任务栏上启用从不合并模式，微软更新了设置应用。只需将“合并任务栏按钮并隐藏标签”调整为“从不”，即可打开“从不”合并模式。微软提供了一个单独的设置，用于为其他任务栏（例如多个监视器场景）打开此选项。

增加了选择自定义颜色以点亮设备的功能。

现在，用户可以通过“设置”>“个性化”>“Dynamic Lighting”的“效果”下的“匹配我的 Windows 着重色”切换，立即将 Windows 着重色与周围的设备同步。

更新了任务管理器设置页面，以符合 Windows 11 的设计原则。该设计的外观与 Windows 11 中的“设置”相似，并提供了一个更清晰的用户界面，将类别划分为不同的部分。微软也更新了任务管理器中的一些对话框。

在进行操作系统更新后，在某些情况下，例如使用默认的 Windows 11 背景或纯色，可能会为用户启用 Windows Spotlight 聚焦壁纸。如果你不想启用 Windows Spotlight，可以手动将其关闭，未来也可以手动开启。

Windows 搜索现在使用 Microsoft Bing 搜索应用程序返回网络内容和搜索结果。在欧洲经济区（EEA），用户可以启用已安装的 Microsoft Store 应用程序，这些应用程序可以实现网络搜索提供商，通过设置在 Windows 搜索中返回网络内容和搜索结果。

在“设置”>“个性化”>“设备使用”下，微软已将“开发”添加到列表中，打开它将启动开发人员主页。

系统 > 面向开发人员下的最终任务功能不再需要先启用开发人员模式才能使用。

在欧洲经济区（EEA），Windows 现在需要征得同意才能在 Windows 和其他已登录的 Microsoft 服务之间共享数据。用户会看到一些 Windows 功能现在开始检查是否同意，更多功能将在未来的版本中添加。未经同意在 Windows 和其他已登录的 Microsoft 服务之间共享数据，Windows 功能中的某些功能可能不可用，例如“开始”菜单上“推荐”下的某些类型的文件推荐。

修复了无法将文件从存档文件夹中拖出来以使用新支持的存档格式之一进行提取的问题。

修复了一个问题，即当使用上下文菜单中的“全部提取”选项提取一种新支持的存档格式时，除非将 Windows 资源管理器设置为该文件类型的默认值，否则它无法工作。

当试图提取其中一种新的存档格式，并且该文件是密码加密的时，它现在会显示一条消息，表示当前不支持此功能。

修复了 Insider 用户在扩展文件加载过程中拖动滚动条或试图关闭窗口时，可能遇到文件资源管理器崩溃的错误。

修复了导致文件资源管理器中的搜索框无法正常使用输入法的问题。

修复了使用地址栏中的上下文菜单粘贴不起作用的问题（或地址栏中其他上下文菜单操作）。

修复了在主页上尝试触摸滚动时可能导致所有内容都被选中的问题。