8 月 21 日解锁更多内容，《幽灵行者 2》游戏放出前作剧情回顾视频

IT之家 8 月 11 日消息，《幽灵行者 2》是由波兰 One More Level 开发、505 Games 发行的第一人称视角硬核砍杀游戏，官方近日放出了该游戏的前作剧情回顾宣传视频，并表示即将开启封测。

505 Games 在 Discord 和 Reddit 社区发布预告，表示将会在近期（暂未公布确切日期）邀请玩家参与封测，承诺可以体验游戏的大部分内容。

IT之家注：受邀玩家需要是 Discord 和 Reddit 社区成员且年满 18 周岁，参与封测成员会签署一份保密协议。

官方 Discord: https://discord.gg/discord

官方 Reddit: https://www.reddit.com/r/GhostrunnerOfficial/

505 Games 还预告将于 8 月 21 日解锁关于《幽灵行者 2》游戏的更多信息。

《幽灵行者 2》是第一人称视角硬核砍杀游戏的续作，故事背景设定在后世界末日的赛博朋克世界。

游戏延续了《幽灵行者》粉丝喜爱的所有内容，包括精彩绝伦的 BOSS 战、全新的可互动式剧情主线、刺激的摩托车关卡、重新优化的技能以及更多生化忍者的打斗场面。

这款游戏将于今年发行，预估登陆 PC（Steam，GOG，Epic Games Store）、PS5、Xbox Series S|X 游戏主机。

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