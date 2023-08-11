固件更新未解决，西数闪迪 Extreme 移动硬盘仍存在突然擦除数据问题

IT之家 8 月 11 日消息，自今年年初以来，不少购买闪迪 Extreme 移动硬盘的消费者在电商平台、社交平台上反馈，存在突然擦除数据、无法读取等各种奇怪问题。

西部数据承认上述问题，表示该问题出现在 2022 年底量产的一批硬盘上，主要影响 4TB 型号，已经于近期发布固件更新，以解决其闪迪 Extreme 和 Extreme Pro SSD 的可靠性问题。

IT之家注：The Verge、PetaPixel 等国外科技媒体报道称，西部数据向 2TB 和 4TB 型号的 SanDisk Extreme V2 和 Extreme Pro V2 发送固件更新，非但没有遏制这个问题，反而有更多型号受到影响。

报道称闪迪 Pro-G40 SSD 在更新固件之后，也出现了数据丢失的问题，导致 DaVinci Resolve 反复崩溃。

Reddit 用户 Filmmaking_David 反馈称，由于这个问题，经销商已经开始抱着清库存的态度来销售这些闪迪移动硬盘了，根据国外科技媒体 Tech News Space 报道，甚至最高折扣达到了三折。

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