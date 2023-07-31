特斯拉中国商城上架 1TB 移动固态硬盘，售价 2720 元

IT之家 7 月 31 日消息，IT之家从特斯拉官微获悉，特斯拉官方推出的 1TB 固态硬盘已经在特斯拉中国官网上架，售价 2720 元。

值得一提的是，这款固态硬盘去年已经在特斯拉海外官网开售，售价 350 美元（IT之家备注：当前约 2506 元人民币），因此国内该硬盘的价格还要更贵一些。

商品描述称，“1TB 海量存储。从 Tesla Arcade 游戏到行车记录仪视频，这款汽车级外置固态硬盘可将您所有的车辆数据存于一处。硬盘置于铝制外壳之中，经久耐用，可承受 -40°C 至 85°C 的极端驾驶室温度、车辆撞击和振动。USB 3.1 Gen 2 接口可实现快速数据传输。”

据介绍，该硬盘顺序读取速度可达 2,300 MB/s，顺序写入速度可达 1,150 MB/s；随机读取速度可达 270,000 IOPS，随机写入速度可达 200,000 IOPS。兼容所有 Tesla 车型以及最新和后续版本的 Windows XP，Mac OS X 10.6.5 和 Linux Kernel 5.4。

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