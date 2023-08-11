《仙剑奇侠传四》重制版制作人回应解散传闻：的确有变故，将以全新身份回归

IT之家 8 月 11 日消息，8 月 1 日，仙剑奇侠传官博宣布，经典国产单机游戏《仙剑奇侠传四》的重制版正式立项，该游戏由方块游戏 CubeGame 投资制作发行，原《仙剑四》制作人张孝全担任制作人，并采用虚幻引擎在原作基础上对游戏进行完全重制。

然而早在今年 6 月，微博认证为“软星科技（上海）有限公司首席设计师”的用户 @葉蘭素 发文透露，上海软星开发团队已被解散，从而引发一系列关于《仙剑奇侠传四》重制版归属的疑问。

对此传言，制作人张孝全今日发布微博回应称“中间的确有一些变故”，并表示“在诸多好友、团队成员的努力与方块游戏的帮助下保全了项目”。

此外，张孝全宣布“将以全新的身份 UP software 回归《仙剑奇侠传四》重制版开发工作”。

两个月前，关于仙剑四重制版项目传言纷纷。

中间的确有一些变故，我们并非不愿意回应，而是比起处理流言，有其他更需要努力的事。

在这两个月的时间里，我们没有因此而放弃，一直努力回归到开发者的身份。

2023 年 8 月 1 日，在诸多好友、团队成员的努力与方块游戏的帮助下保全了项目。如今团队也将回归到开发前线。

除了伙伴支持着我们，还有玩家的不离不弃。因为你们的支持、我们可以告诉大家，《仙剑奇侠传四》重制版将会继续开发。

由衷希望能够对你们支持做出最好的回报，再次将值得铭记与回味的游戏带到这个世界。

青鸾峰上不再少年，江湖已变、所幸还有你们。

我们将以全新的身份 UP software 回归《仙剑奇侠传四》重制版开发工作，敬请期待。