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微软公布游戏《极限竞速 8》多款新车型：2023 尼桑 Z、2020 奥迪 RS3 等在列

2023/8/11 14:58:03 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 11 日消息，微软旗下 Turn 10 Studios 今日公布了新作《极限竞速 8》中有关车辆的一些新情报，本作将拥有 500 多台车辆，其中 100 多辆汽车将首次登录《极限竞速》系列

▲ 图源 Turn 10 Studios

▲ 图源 Turn 10 Studios

据悉，Turn 10 Studios 此次公布的车型包括来自多个时代的不同厂商，官方着重介绍了其中八台汽车，分别是 ：

  • 2023 尼桑 Z、

  • 2020 奥迪 RS3 Sedan、

  • 2020 雷克萨斯、

  • RC F Track Edition、

  • 2020 丰田 GR Supra、

  • 2019 宝马 Z4 Roadster、

  • 2019 日产 370Z Nismo、

  • 2018 奥迪 TT RS

  • 2017 Alpine A110。

IT之家附完整名单如下：

▲ 图源 Turn 10 Studios

Turn 10 Studios 表示，未来将陆续公布更多车辆的详细信息，该游戏《极限竞速 8（Forza Motorsport 8）》将于今年 10 月 10 日发布，目前已上线 Steam，国区标准版售 298 元，豪华版售 348 元（含完整游戏、VIP 资格、通行证和迎新礼包），高级版售 398 元（含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包）。

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关键词：极限竞速8Turn 10

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