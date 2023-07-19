微软：《极限竞速 8》首发缺失上代部分游戏模式，将会在日后更新加入

IT之家 7 月 19 日消息，微软在今年 6 月 Xbox 展示会中公布旗下赛车游戏《极限竞速：赛车运动（Motorsport）》（也就是《极限竞速 8》），该游戏将于 10 月 10 日上市，取代已有发售已接近 6 年的《极限竞速 7》。不过近日该游戏的创意总监表示，为了保证游戏能够按时上市，该游戏首发阶段将缺失上代部分游戏模式，这些模式将在后续更新中加入。

▲ 图源 微软《极限竞速 8》演示截图

▲ 图源 微软《极限竞速 8》演示截图

据悉，《极限竞速 8》创意总监 Chris Esaki 在日前 Turn 10 举办的 Forza 活动中，对《极限竞速 8》里的驾驶机制、车胎物理效果进行介绍时，表示《极限竞速 8》将缺少“直道竞速”和“漂移比拼”两个竞速模式（IT之家注：这是两个竞速模式，并非指游戏中的车辆未搭载相关直线加速及漂移功能）

Chris Esaki 声称，为了保证《极限竞速 8》能够满足 Turn 10 一贯以来的品质，并能够按时发行，尽管首发时会缺少“直道竞速”和“漂移比拼”这两个模式，但团队会在游戏发售后，立即着手安排相应更新，将其在日后加入到游戏体验中。

目前《极限竞速 8》已经在微软 Xbox 商店中出现，分为三个版本，69.99-99.99 美元（国区为人民币 298 - 398 元）。

标准版：298 元

豪华版：348 元，包含完整游戏、VIP 资格、通行证（每周送一辆车，共 30 辆）和迎新礼包。

高级版：398 元，包含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包。

▲ 图源微软 Xbox 商店

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