费米实验室科研团队发现更多间接证据，证明存在第五自然力

IT之家 8 月 11 日消息，费米实验室的科学团队近日表示，发现了更充足的间接证据存在第五种自然力。

目前业内共识是，自然界共由电磁力、强核力、弱核力和引力四种基本力量支配，而该科研团队在 μ 介子上，发现了其运动轨迹超出了当前亚原子物理学理论的预测，因此相信还存在一种未知的力作用在 μ 介子上。

科研团队在 2021 年发布的结论基础上，通过在粒子加速器设施上进行的各项实验数据，首次提出了自然界第五种力量的可能性。

费米实验室的资深科学家布伦丹・凯西（Brendan Casey）博士表示，在过去 2 年时间里，我们不断排除测量结果的不确定性，以前所未有的精确度测量数据。

在 g minus two 实验中，科研团队在一个直径 15 米的环上加速了被称为 μ 子的亚原子粒子，它们在环中以接近光速的速度循环了约 1000 次。

研究人员发现，由于一种新的自然力的影响，它们的行为可能无法用当前的理论（称为标准模型）来解释。

研究团队表示目前虽然已经有了非常多的间接证据，但目前仍未找到直接的、确凿的证据，团队后续将会继续开展研究，希望能够取得突破。

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