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首页 > 游戏之家>游戏快报

EA 游戏《不朽者传奇》已送厂压盘，8 月 22 日发售

2023/8/11 17:26:22 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 11 日消息，Ascendant Studios 工作室宣布，《不朽者传奇》已经送厂压盘，这意味着游戏已经开发完毕，不会再延期了。

Ascendant Studios 创始人表示，在创立工作室指之初，他只有一个游戏概念、一些笔记以及投资者 Brian 的信任，他没有团队、没有技术，对这个项目只有一个模糊的想法。5 年过去了，他认为已经有了一个超棒、超美、超有趣的游戏，这是团队努力的结果。他对取得的成就感到自豪：从建立团队，到学习虚幻 5，打造的战斗系统和故事等。

IT之家注意到，《不朽者传奇》是该工作室的第一款作品，将于 8 月 22 日登陆 PS5、XSX|S、PC 平台，游玩总时长约为 20-25 小时，Steam 平台标准版售价 248 元，豪华版售价 298 元

豪华版内容：

  • 纯净弧光 —— 一个独特的蓝色魔印，可以加强贾克的蓝色攻击法术和破盾狂怒魔法

  • 三魔驭使之怒 —— 可装备贾克的红色、绿色或蓝色符文，并提升暴击伤害

  • 不朽者指环 —— 提升对所有三色魔法的破碎效果

  • 拉沙恩指环 —— 提升所有三色魔法的伤害

  • 阿瑞斯特亚指环 —— 提升所有三色魔法的狂怒伤害

  • 巨人魔造兵护腕 —— 提升护甲和治疗水晶恢复率

  • 天空岛护手 —— 提升护甲和护盾值，同时缩短闪避的冷却时间

  • 德雷斯尼尔透镜 —— 增加魔法破坏伤害并提升红色魔法的整体威力

  • 卢西恩之链 —— 缩短拴移控制魔法的冷却时间并提升蓝色魔法的整体威力

  • 无面帝之瓶 —— 延长凝滞控制魔法的持续时间，并提升绿色魔法的整体威力

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关键词：不朽者传奇EA游戏

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