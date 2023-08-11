EA 游戏《不朽者传奇》已送厂压盘，8 月 22 日发售

IT之家 8 月 11 日消息，Ascendant Studios 工作室宣布，《不朽者传奇》已经送厂压盘，这意味着游戏已经开发完毕，不会再延期了。

Ascendant Studios 创始人表示，在创立工作室指之初，他只有一个游戏概念、一些笔记以及投资者 Brian 的信任，他没有团队、没有技术，对这个项目只有一个模糊的想法。5 年过去了，他认为已经有了一个超棒、超美、超有趣的游戏，这是团队努力的结果。他对取得的成就感到自豪：从建立团队，到学习虚幻 5，打造的战斗系统和故事等。

IT之家注意到，《不朽者传奇》是该工作室的第一款作品，将于 8 月 22 日登陆 PS5、XSX|S、PC 平台，游玩总时长约为 20-25 小时，Steam 平台标准版售价 248 元，豪华版售价 298 元。

豪华版内容：

纯净弧光 —— 一个独特的蓝色魔印，可以加强贾克的蓝色攻击法术和破盾狂怒魔法

三魔驭使之怒 —— 可装备贾克的红色、绿色或蓝色符文，并提升暴击伤害

不朽者指环 —— 提升对所有三色魔法的破碎效果

拉沙恩指环 —— 提升所有三色魔法的伤害

阿瑞斯特亚指环 —— 提升所有三色魔法的狂怒伤害

巨人魔造兵护腕 —— 提升护甲和治疗水晶恢复率

天空岛护手 —— 提升护甲和护盾值，同时缩短闪避的冷却时间

德雷斯尼尔透镜 —— 增加魔法破坏伤害并提升红色魔法的整体威力

卢西恩之链 —— 缩短拴移控制魔法的冷却时间并提升蓝色魔法的整体威力

无面帝之瓶 —— 延长凝滞控制魔法的持续时间，并提升绿色魔法的整体威力

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