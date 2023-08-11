Vim 编辑器作者逝世，核心开发者 Christian Brabandt 宣布接盘项目带来后续计划

IT之家 8 月 11 日消息，Vim 编辑器的创造者、维护者和终身领导者 Bram Moolenaar 于 2023 年 8 月 3 日因病去世，享年 62 岁，IT之家早前曾报道，他的家人在 Vim-announce Google Group 上公布了这则令人悲痛的消息，他的去世也为 Vim 项目留下了巨大的空白。

▲ Vim 图标

▲ 图源 Bram Moolenaar 发布的邮件

日前，Vim 核心开发者 Christian Brabandt 宣布了项目的未来计划，他在 vim_dev 邮件列表中，宣布自己从 Bram 家人获得了 Vim 在 Github 上的管理权，并表示邀请更多开发者加入了 Vim 组织。

▲ 图源 Christian Brabandt 所发布的邮件

目前 Vim 新开发团队正在开始合并 commits，他们当下的主要目标是修正 Bug 、提供安全补丁和文档更新等。

新开发团队其他的计划还包括：

处理当前积压的工作后，发布 Vim 9.1

让 Vim 变得更现代化

接管 Vim 所有邮件列表的管理和访问权限

暂时无法访问 Vim FTP 主服务器，正在接触 Bram 的家人是否知道凭证

迁移 Vim 项目主页

讨论是否将 Vim 项目主页开源，借助社区的力量发展项目

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