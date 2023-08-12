更准确、更强悍，Anthropic 发布 AI 模型 Claude Instant 1.2

IT之家 8 月 12 日消息，Anthropic 近日发布博文，正式推出 Claude Instant 1.2 AI 模型，并已经向企业提供 API 访问。

Anthropic 公司表示，Claude Instant 1.2 AI 模型相比较此前版本，性能更强、价格更低、安全性更高。

在性能方面，Claude Instant 1.2 AI 模型可以处理最高 10 万个 tokens，意味着可以同时处理数百页内容 、一次性输出含有数千个 tokens 的备忘录，信件，故事和其他文本内容。

Anthropic 表示，Claude Instant 1.2 生成的回复更长、更结构化，并且更好地遵循格式说明，改进了引文提取、多语言功能和问题解答等等。

Claude Instant 1.2 最大的亮点在于，刷新了 Claude 模型的最高评估成绩，进一步改善了安全性、降低了幻觉、并且更能抵抗越狱。

IT之家注：幻觉是指模型生成不正确或无意义的文本，而越狱是一种绕过大型语言模型上设置的安全功能的技术。关于 Claude Instant 1.2 AI 模型的更多信息，可以访问这里。

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