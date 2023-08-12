科技昨夜今晨 0812：小米 AI 大模型 MiLM-6B 首曝、10 部门联合发文加强论坛活动规范管理、华为智选车首款纯电轿跑实车亮相

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 12 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：
1、小米 AI 大模型 MiLM-6B 首次曝光：64 亿参数，C-Eval 总榜排名第 10
小米公司此前并未“官宣”直接加入 AI 大模型赛道中，不过小米的 AI 大模型 MiLM-6B 目前已经悄然现身 C-Eval、CMMLU 大模型评测榜单，截至当前，小米大模型在 C-Eval 总榜单排名第 10、同参数量级排名第 1。AI 大模型 MiLM-6B 当下才首次曝光，不过完成度已经较高，在未来该模型可能会被用于小米旗下“小爱同学”等虚拟助理服务中。>> 查看详情
2、小米 Redmi K60 至尊版手机为何用天玑 9200+？卢伟冰：MTK 向 Redmi 做了最彻底的权限开放
小米集团合伙人、总裁卢伟冰此前宣布，Redmi K60 至尊版将于本月发布，搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片。 对于为何选用天玑 9200 + ，卢伟冰在 @小白测评 的对话中给出了答案。IT之家从对话中得知，Redmi 选择天玑 9200 + 更重要的原因是开放性，联发科对 Redmi 做了最彻底的权限开放，或者叫作最高资源的开放。 卢伟冰透露，经过实际对比测评，K60 至尊版相比友商搭载天玑 9200 + 主打性能的产品，性能表现更好。>> 查看详情
3、赵明：若华为“满血回归”荣耀最开心，将拿出最强产品顶峰相见
荣耀 CEO 赵明周四在个人微博上发布了一段问答视频，谈及了“华为满血回归”、“与苹果 / 华为竞争，荣耀的信心来源”等热点问题。
对于有网友持有的“如果华为满血回归，荣耀影响最大”观点，赵明给出了肯定的答复：“当然影响最大了，好的影响最大。如果消息属实的话，可能最开心的就是我和荣耀的很多小伙伴了，市场竞争是另一个维度”。>> 查看详情
4、中国移动 CEO 董昕：初步判断 2028 年 6G 会全面迎来商用
中国移动 8 月 10 日举办 2023 年半年度业绩说明会，CEO 兼执行董事董昕表示，6G 对于 5G 来说，是一个跳跃性的技术发展，2028 年 6G 将全面迎来商用。>> 查看详情
5、长城汽车王远力：生态环境部已对比亚迪秦 / 宋 PLUS DM-i 排放不达标展开联合调查
长城汽车 CTO 王远力发文宣布，2023 年 6 月 25 日，生态环境部已就长城汽车 4 月 11 日向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部举报比亚迪秦 PLUS DM-i、比亚迪宋 PLUS DM-i 采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题，展开联合调查。>> 查看详情
王远力 8 月 11 日上午通过个人微博表达了对比亚迪“在一起，才是中国汽车”的看法如下：
在这样严峻的时刻，中国汽车怎么在一起？有人跟我说，轩辕之学的口号已经指明了答案，就是“革新、链接、化反”，然后达到“极致、共生、引领”的境界。那可能是一种比较高的境界，最低条件，我们必须直面竞争的现实，我们不要道德绑架的在一起，我们不要被裹挟着在一起，我们不要“我跟你谈法律，你跟我谈感情”的在一起，商业还是要用商业的逻辑来解决，如果只是口头上强调在一起，那一定是嘴上蜜糖，内心砒霜，那还不如先打一架再在一起吧。>> 查看详情
6、苹果 iPhone 15 Pro 系列更多细节曝光：基本确认 6GB 内存
根据此前的推文爆料，两款 iPhone 15 Pro 机型和明年推出的两款 iPhone 16 标准版机型会采用 A17 芯片（t8130），而明年 iPhone 16 Pro 机型会使用 A18 芯片（t8140）。
此外，爆料者在推文中再次确认了此前的爆料，确认 iPhone 15 Pro 两款机型会采用 6GB 内存。>> 查看详情
7、小米 Redmi K60 至尊版手机官宣 24GB 内存以及 IP68 防尘防水
小米 Redmi 官宣 K60 至尊版手机提供 24GB + 1TB 版本，并宣称“后台应用驻留超过 70 个”。在此前的预热中，Redmi 已经确认 K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。>> 查看详情
小米 Redmi 官方还宣布，K60 至尊版成为首款搭载 IP68 防尘防水的 Redmi 手机，宣称“1.5 米水深，30 分钟仍然正常使用”。>> 查看详情
8、华为智选车首款纯电轿跑实车亮相：首搭鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统，本季度发布
继 8 月 7 日余承东首次预热之后，8 月 11 日华为智选车首款纯电轿跑 Luxeed 的实车再度亮相，一起来看一看。
此次亮相的新车提供黑白双拼色、银灰色两种车漆，整体外观呈流线型，预计空气动力学方面会有不俗表现。新车前脸采用内凹式设计，大灯组和格栅区域的造型颇为动感。
余承东在形容这台车的时候，表示该车“采用颠覆性的设计语言，带来突破想象的轿跑体验”，将在本季度正式发布。此外，这款车也将是鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统的首发车型。>> 查看详情
9、10 部门联合发文加强论坛活动规范管理，不得随意冠以“国际”“世界”“高峰”等字样
近日，中央宣传部、中央网信办、中央外办、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅游部、国务院国资委、市场监管总局等 10 部门联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，对各类主体面向社会公开举办的论坛活动（包括论坛、峰会、年会以及其他具有论坛性质的会议活动）提出 10 条工作要求。>> 查看详情
10、华为回应有意推动车 BU 独立运营
据国内媒体 @HiEV 大蒜粒车研所 独家报道称，多个接近华为的信息源表示华为有意推动车 BU（注：Business Unit，事业群 / 业务单元）独立运营，目前正与重庆国资委密切接洽合作事宜。
对于华为车 BU 将独立并寻求与重庆国资委合作的传闻，华为回应称“网上传闻与事实不符，华为没有与重庆国资委洽谈车 BU 相关事宜”。>> 查看详情
今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。
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