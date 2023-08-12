科技昨夜今晨 0812：小米 AI 大模型 MiLM-6B 首曝、10 部门联合发文加强论坛活动规范管理、华为智选车首款纯电轿跑实车亮相

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 12 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、小米 AI 大模型 MiLM-6B 首次曝光：64 亿参数，C-Eval 总榜排名第 10

小米公司此前并未“官宣”直接加入 AI 大模型赛道中，不过小米的 AI 大模型 MiLM-6B 目前已经悄然现身 C-Eval、CMMLU 大模型评测榜单，截至当前，小米大模型在 C-Eval 总榜单排名第 10、同参数量级排名第 1。AI 大模型 MiLM-6B 当下才首次曝光，不过完成度已经较高，在未来该模型可能会被用于小米旗下“小爱同学”等虚拟助理服务中。>> 查看详情

2、小米 Redmi K60 至尊版手机为何用天玑 9200+？卢伟冰：MTK 向 Redmi 做了最彻底的权限开放

小米集团合伙人、总裁卢伟冰此前宣布，Redmi K60 至尊版将于本月发布，搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片。 对于为何选用天玑 9200 + ，卢伟冰在 @小白测评 的对话中给出了答案。IT之家从对话中得知，Redmi 选择天玑 9200 + 更重要的原因是开放性，联发科对 Redmi 做了最彻底的权限开放，或者叫作最高资源的开放。 卢伟冰透露，经过实际对比测评，K60 至尊版相比友商搭载天玑 9200 + 主打性能的产品，性能表现更好。>> 查看详情

3、赵明：若华为“满血回归”荣耀最开心，将拿出最强产品顶峰相见

荣耀 CEO 赵明周四在个人微博上发布了一段问答视频，谈及了“华为满血回归”、“与苹果 / 华为竞争，荣耀的信心来源”等热点问题。

对于有网友持有的“如果华为满血回归，荣耀影响最大”观点，赵明给出了肯定的答复：“当然影响最大了，好的影响最大。如果消息属实的话，可能最开心的就是我和荣耀的很多小伙伴了，市场竞争是另一个维度”。>> 查看详情

4、中国移动 CEO 董昕：初步判断 2028 年 6G 会全面迎来商用

中国移动 8 月 10 日举办 2023 年半年度业绩说明会，CEO 兼执行董事董昕表示，6G 对于 5G 来说，是一个跳跃性的技术发展，2028 年 6G 将全面迎来商用。>> 查看详情

5、长城汽车王远力：生态环境部已对比亚迪秦 / 宋 PLUS DM-i 排放不达标展开联合调查

长城汽车 CTO 王远力发文宣布，2023 年 6 月 25 日，生态环境部已就长城汽车 4 月 11 日向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部举报比亚迪秦 PLUS DM-i、比亚迪宋 PLUS DM-i 采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题，展开联合调查。>> 查看详情

王远力 8 月 11 日上午通过个人微博表达了对比亚迪“在一起，才是中国汽车”的看法如下：

6、苹果 iPhone 15 Pro 系列更多细节曝光：基本确认 6GB 内存

根据此前的推文爆料，两款 iPhone 15 Pro 机型和明年推出的两款 iPhone 16 标准版机型会采用 A17 芯片（t8130），而明年 iPhone 16 Pro 机型会使用 A18 芯片（t8140）。

此外，爆料者在推文中再次确认了此前的爆料，确认 iPhone 15 Pro 两款机型会采用 6GB 内存。>> 查看详情

7、小米 Redmi K60 至尊版手机官宣 24GB 内存以及 IP68 防尘防水

小米 Redmi 官宣 K60 至尊版手机提供 24GB + 1TB 版本，并宣称“后台应用驻留超过 70 个”。在此前的预热中，Redmi 已经确认 K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。>> 查看详情

小米 Redmi 官方还宣布，K60 至尊版成为首款搭载 IP68 防尘防水的 Redmi 手机，宣称“1.5 米水深，30 分钟仍然正常使用”。>> 查看详情

8、华为智选车首款纯电轿跑实车亮相：首搭鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统，本季度发布

继 8 月 7 日余承东首次预热之后，8 月 11 日华为智选车首款纯电轿跑 Luxeed 的实车再度亮相，一起来看一看。

此次亮相的新车提供黑白双拼色、银灰色两种车漆，整体外观呈流线型，预计空气动力学方面会有不俗表现。新车前脸采用内凹式设计，大灯组和格栅区域的造型颇为动感。

余承东在形容这台车的时候，表示该车“采用颠覆性的设计语言，带来突破想象的轿跑体验”，将在本季度正式发布。此外，这款车也将是鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统的首发车型。>> 查看详情

9、10 部门联合发文加强论坛活动规范管理，不得随意冠以“国际”“世界”“高峰”等字样

近日，中央宣传部、中央网信办、中央外办、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅游部、国务院国资委、市场监管总局等 10 部门联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，对各类主体面向社会公开举办的论坛活动（包括论坛、峰会、年会以及其他具有论坛性质的会议活动）提出 10 条工作要求。>> 查看详情

10、华为回应有意推动车 BU 独立运营

据国内媒体 @HiEV 大蒜粒车研所 独家报道称，多个接近华为的信息源表示华为有意推动车 BU（注：Business Unit，事业群 / 业务单元）独立运营，目前正与重庆国资委密切接洽合作事宜。

对于华为车 BU 将独立并寻求与重庆国资委合作的传闻，华为回应称“网上传闻与事实不符，华为没有与重庆国资委洽谈车 BU 相关事宜”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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