API 调用上优于 GPT-4，微软研发出 Gorilla LLM

IT之家 8 月 12 日消息，微软研究院近日联合加州大学伯克利分校，开发出名为 Gorilla 的全新大语言模型（LLM），表示在准确性、灵活性等 API 调用方面优于 GPT-4。

微软研究院表示即便 API 文档发生更改，在调用 API 时依然能生成正确的语义和语法。

GPT-4 固然是 OpenAI 研发的最强大 LLM，可驾驭生成文本、翻译语言、回答内容等各种场景，不过 API 调用方面是其短板，无法理解 API 调用的语义，只能生成和 API 文档相似的文本。

微软研究院所研发的 Gorilla LLM，使用名为“检索器感知训练”（retriever-aware training）的技术，让 LLM 学习 API 调用的语义，并生成语义和语法正确的文本内容。

在最近的一项研究中，在各种 API 调用任务上，Gorilla 表现优于 GPT-4。

GPT-4 在 API 调用准确率为 85%，而 Gorilla 的准确率可以达到 95%。

此外 Gorilla 还具备 GPT-4 不具备的技能，可以为没有训练数据集的 API，生成正确的 API 调用。

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