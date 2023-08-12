消息称 OPPO、vivo 的大模型产品将于“稍晚时候”落地

IT之家 8 月 12 日消息，微博博主 @数码闲聊站 今日发文称，继华为鸿蒙 4.0 接入 AI 大模型、小米大模型首曝之后，OPPO、vivo 也正在大模型领域发力，但最终落地会“稍微晚一点”。

随后 @数码闲聊站 补充说，各家新系统的智能化，已经是一个大方向。除此之外，博主并未透露更多有关 OPPO、vivo 大模型的更多信息。

今年 4 月，阿里云曾宣布与 OPPO 安第斯智能云联合打造 OPPO 大模型的基础设施，该大模型基于阿里自家的通义千问，并在此基础上完成持续学习、精调和前端提示等工程，最终为 OPPO 终端用户提供 AI 服务。

另据智东西援引小米相关人士报道称，OPPO 和 vivo“可能在做自己的大模型”：

OPPO 的“小布助手”团队此前在 AI 技术领域持续发力，包括语义理解、对话生成、多模态等生成式 AI 相关技术；

vivo 的 AI 团队也在今年 5 月研发了面向自然语言理解任务的文本预训练模型 3MP-Text，曾一举夺得 CLUE 榜单（中文语言理解基准测评）1 亿参数模型效果排名第一。

IT之家昨晚报道，小米的 AI 大模型 MiLM-6B 目前已经悄然现身 C-Eval、CMMLU 大模型评测榜单，截至当前，小米大模型在 C-Eval 总榜单排名第 10、同参数量级排名第 1。

AI 大模型 MiLM-6B 当下才首次曝光，不过完成度已经较高，在未来该模型可能会被用于小米旗下“小爱同学”等虚拟助理服务中。

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