星途星纪元 ES 车型 8 月 16 日发布，首搭讯飞星火认知大模型

IT之家 8 月 12 日消息，星途汽车通过官微 8 月 11 日宣布，星纪元 ES 车型发布会将在 8 月 16 日开启。与此同时，星途汽车还预热了这款新车的另一特性：该车将首发搭载讯飞星火认知大模型。

星途官方此前已多次预热这款中大型轿车，该车曾在多个车主活动中亮相。资料显示新车将提供两驱、四驱车型，零百加速时间最短 3.8 秒，部分车型有望配备空气悬架。此外，新车将提供激光雷达作为选装配置。

该车已在上海车展亮相，整体呈现出轿跑车的姿态，前脸两侧配备了支持自定义图案的灯组。据长期关注奇瑞汽车的博主鱼雷 2954 消息，新车长度有望超过 4.9 米，轴距有望达到 3 米。

IT之家此前报道，星纪元品牌接下来三年的产品规划曾被曝光：

2023 年：推出 2 款纯电车型 —— 中大型轿车 E03、中大型 SUV E0Y。

2024 年：在 2023 年基础上，新增 E03、E0Y 的增程车型，并推出一款“三排大六座”中大型 SUV，提供增程、纯电双动力（有望与理想 L8、L9 等车型展开竞争）。

2025 年：在 2024 年基础上，推出猎装 SUV、双门四座轿跑车型，同样提供纯电、增程双动力。

2026 年：在 2025 年基础上，推出一款“大七座”MPV，依旧为纯电、增程双动力。

▲ 图源B站用户“奇瑞仲胖子”视频截图

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