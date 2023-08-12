新研究表明移植造血干细胞，可“逆转”阿尔茨海默氏症

IT之家 8 月 12 日消息，加州大学圣地亚哥分校近日展开的一项研究表明，在患有阿尔茨海默氏症的小鼠身上，通过移植造血干细胞，可以减少记忆力衰退、神经炎症和 β-淀粉样蛋白积累等症状。

干细胞移植目前已成功应用于一系列癌症、血液和免疫系统疾病治疗中，科学家展开的初期研究结果表明，这种方式可能成为治疗阿尔茨海默氏症的新方法。

相关研究发表在《Cell Reports》上，研究团队在已患有阿尔茨海默氏症的实验小鼠上移植造血干细胞和祖细胞，有效遏制了阿尔茨海默氏症的多种体征和症状。

这种疗法的成功源于它对小胶质细胞的作用，这是大脑中的一种免疫细胞。小胶质细胞以各种方式参与阿尔茨海默病的发生和发展。

持续的小胶质细胞炎症会导致阿尔茨海默氏症，因为炎症细胞因子、趋化因子和补体蛋白的释放会导致 β-淀粉样蛋白的产生增加。

在健康状况下，小胶质细胞也在清除 β-淀粉样蛋白斑块中发挥重要作用，但在阿尔茨海默氏症中，这一功能受损。

由此产生的 β-淀粉样蛋白的积累也会给其他脑细胞带来压力，包括影响大脑血液流动的内皮细胞。

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