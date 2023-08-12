中国铁路回应“高铁短途票难买”：短途票敞开出售会挤占长途旅客票额

IT之家 8 月 12 日消息，今日上午，中国铁路官方公众号发文，回应网友留言“高铁短途票经常买不到”等问题。

票额分配

对于“长途票和短途票怎么卖”的问题，回应称暑运期间旅客扎堆出行，需求上升造成运能阶段性紧张。铁路部门会优先满足从始发站前往终点站的长途旅客的需求，实现运力资源利用最大化。而短途车票敞开出售会直接影响到长途旅客的票额，容易造成部分区段席位闲置、运力无法充分利用的问题。铁路部门在长途票额充足时，会根据需求变化动态调整票额投放。

售票策略

对于沿线途中各站车票分配问题，回应称基本原则是最大可能便利沿线旅客购票出行，依据为始发站和沿途各站的历史客流、车票预售情况。同时，据此对售票策略进行动态优化调整：

长途车票预售达不到预期时，会将部分票额调整至沿途有需求的车站。

始发站车票预售需求较旺盛时，增加始发站车票预留。

中转换乘

若旅客买不到直达车票，铁路 12306 提供中转换乘服务功能。旅客提交出行需求后，系统根据列车时刻表、余票、同城市不同车站间公共交通耗时等情况提供差异化中转换乘路线。

据称，铁路部门将不出站即可实现中转换乘的换乘车站增添至 100 个，站内开辟换乘通道。

同时中国铁路方面表示，目前每个用户可拥有 2 个候补订单，各订单可添加 2 个相邻乘车日期，各乘车日期可添加 5 个不同“车次 + 席别”的组合需求。此外，中国铁路呼吁旅客不能“买短乘长”，（IT之家注：有长途出行需求，但购买短途车票之后不下车前往终点），该行为存在车厢超载、危及列车运行安全、影响运输秩序的风险。

12306 回应及问答原文：点此查看

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