世嘉肉鸽动作游戏《ENDLESS Dungeon》公布角色介绍，10 月 19 日发售

IT之家 7 月 25 日消息，世嘉开发工作室 Amplitude Studios 旗下 ENDLESS 系列最新作品《ENDLESS Dungeon》公布角色介绍短片。该作为 Rogue-lite 战术动作游戏，将于 10 月 19 日在 PS4/5、Xbox Series X|S、Xbox One、PC（Steam／Epic Games Store）平台发售。

IT之家从官方了解到，《ENDLESS Dungeon》现已上线 Steam，标准版售价 179 元，Last Wish 版售价 249 元，后者包含以下内容：

游戏介绍：

《ENDLESS™ Dungeon》是一款融合了 Rogue-lite、战术动作以及塔防类型的独特游戏，背景设定在曾荣获大奖的 ENDLESS™宇宙。单枪匹马，或在合作模式中与朋友一同潜入一座荒废已久的空间站，招募一队在船难中幸存下的英雄，保护你的水晶不被一波又一波的怪物给毁掉...... 就算最后前功尽弃，也要再度上阵，继续应战。

善事需利器，枪炮随你挑

你受困于一个充斥着怪物和谜团的废弃空间站之中。要想逃离这里，你就必须抵达核心。但没有水晶机的陪伴，你就无法做到这一点。那个爬来爬去的小玩意，决定了你能否从这个太空废墟的程序生成环境中逃出生天。可惜的是，它自己也脆弱不堪，而且这里的每个怪物都在觊觎它。你必须得思维敏捷、计划周全、部署巧妙，然后…… 全弹发射！虫子、机器人和异形会竭尽全力把你和那个水晶机打成粉末。这里有种类繁多的武器和炮塔，恰当的装备选择攸关生死。

单打独斗，或与好友并肩作战

你可以独力面对空间站的恐怖骇人，也可以在 3 人合作模式中与好友并肩迎接挑战。只要组建起一支队伍，就可以规划下一步行动了。从五花八门的武器中挑选适宜的配置，无论是火焰喷射器，还是毒性狙击枪。整装齐全后，进入空间站接受一名角色的任务，拼尽全力逃出重围，或者发狂暴揍这里的怪物。你可能会在此过程中丧命，但这个太空地牢的游戏规则本就如此！

招揽奇人异士，组建敢死队

准备好遇见一群风格各异的英雄，他们都为了同一个目标而战：逃离这个鬼地方！每个人都各怀绝技，既有可吸收大量伤害的坦克英雄邦克，也有热衷于轰炸的暴躁烈焰，还有会用“独家”熏香疗愈队友的菇姆。选择合适的英雄，组建适合你作战策略的队伍。当你越来越深入了解他们，你就会发现，每个人都有自己的动机和秘密……

怪物、危险、秘密和财宝，我的老天！

逃出重围意味着需要克服空间站中的所有危险。没错，所有的危险。到处都有夺命机器人、残忍的怪物、战利品以及巨型猛兽在等着你。你越深入这片废墟，就越能发现它悲剧的历史。为什么这个空间站会把所有离得过近的飞船拉过来？为什么你每次一命呜呼后又能死而复生？无论你对 ENDLESS™宇宙有多熟悉，这个空间站都有你所不知的过往等着你去揭开。

死得越多，成长越快

实不相瞒，这段冒险旅程危机四伏，你可能会死…… 很多次。但没关系，因为你每死一次，都会重生并回到太空沙龙。这里就相当于你的行动（以及酒饮）中心，你可以在这里升级英雄和武器，解锁通往核心的新路径，与本地居民聊天、聆听音乐，畅饮强身健体（且美味可口）的酒饮。然后，再度前往空间站，再一次努力逃离这个地方。