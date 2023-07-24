多人肉鸽游戏《酷玩乱斗》上线 Steam，折后 46.8 元

IT之家 7 月 24 日消息，多人肉鸽游戏《酷玩乱斗》已上线 Steam，由 IllFonic 公司制作发行，支持简体中文，原价 52 元，折后售价 46.8 元，感兴趣的小伙伴点此购买。

IT之家从商店页面获取到，《酷玩乱斗》是一款 Rogue-lite 游戏，玩家每一次游玩都会遇到不同的地图、敌人、掉落武器和 Buff。游戏中共有 53 把武器：长手武器、短手武器、冰霜效果、火焰效果、火箭炮、加特林等，武器会与不同的 Buff 一起随机掉落。

游戏中的服饰支持颜色、图案自定义，玩家可以挑战街机厅里 12 位不同风格的帮派领袖，解锁他们的穿搭，或者用他们的奖励来兑换喜欢的发型和衣服。

游戏介绍：

吉利老叔是盈极城最后一家街机厅的老板，他正试图从一个神龙见首不见尾的超级游戏公司 FFC 手中拯救他的生意。为了做到这一点，他把他压箱底的顶级街机游戏连接起来，组合成为一个超级游戏 —— 酷玩乱斗！不幸的是，FFC 的黑客入侵了酷玩乱斗，并注入了病毒。你和你的 homie 们需要拯救酷玩乱斗和最后的街机之魂！

轻 Rogue

酷玩乱斗是一款 Rogue-lite 游戏，这意味着你的每一次游玩都伴随着不同的地图、敌人、掉落武器和 Buff。不过别紧张，你的每一次挑战都被会给予奖励，让你追求更强的大招、初始武器...... 当然还有更酷的装扮。来挑战更高的难度吧，希望有一天能在排行榜中看到你名列前茅。

多人 PVE

在酷玩乱斗中你既可以在单机模式里一次次挑战自我，也可以找几个朋友来一起攻克难关。毕竟，有什么能比和 homie 们瓜分宝箱来得快乐呢？一个和谐欢乐的小队，让这场充满随机性的冒险变得更加妙趣横生。

疯狂的军火库

酷玩乱斗中一共有 53 把武器：长手武器、短手武器、冰霜效果、火焰效果、火箭炮、加特林...... 还要说更多吗？它们会在每场游戏中与不同的 Buff 一起随机掉落。在一轮游戏中，你可以尝试使用多种击杀策略，与队友挑战不同的玩法，创造出无数的“这都能行”时刻。

潮流达人

准备好做街机厅里最靓的仔！酷玩乱斗允许您充分炫耀自己的 style，游戏中的海量服饰支持颜色、图案自定义，千万别和朋友们撞衫！此外，街机厅里有 12 位不同风格的帮派领袖。接受他们的挑战，解锁他们的穿搭，或者用他们的奖励来兑换你喜欢的发型和衣服。

派对游戏

派对时间到！在一场场高强度的 PVE 挑战的间隙，你可以与队友们游玩愉快的派对游戏来放松心情。如果你的小队因失误而气馁，一场疯狂的派对游戏会让您充满欢乐；如果你的小队合作无间，那就尽情享受互相背刺的乐趣吧！