索尼及其它音乐唱片公司起诉互联网档案馆，要求支付 3.72 亿美元赔偿金

IT之家 8 月 12 日消息，据《日本时报》报道，索尼和其他顶级音乐唱片公司起诉互联网档案馆（Internet Archive），称其在网上发布数千首老歌曲和录音相当于“批发盗窃”受版权保护的音乐。

唱片公司的律师在上周五向曼哈顿联邦法院提起的诉讼中表示，互联网档案馆“公然侵权，盗窃了二十世纪伟大艺术家的数十万部作品。”诉讼中提到的艺术家包括：Frank Sinatra、Billie Holiday、Louis Armstrong 和 Thelonious Monk。

公司在诉讼中列出了 2749 个录音的清单，其中包括宾・克罗斯比（Bing Crosby）演唱的《白色圣诞节》。诉状称，这只是“互联网档案馆未经许可发布的录音”的一小部分样本。

他们要求法院下令归档删除所有侵权嫌疑的录音，并为每件侵权作品支付高达 15 万美元的赔偿金，对于列出的录音来说将达到 3.72 亿美元（IT之家备注：当前约 26.93 亿元人民币）。

据悉，互联网档案馆是由 Alexa 创始人布鲁斯特・卡利创办于 1996 年的非营利性的、提供互联网多媒体资料文件阅览服务的数字图书馆，其网站上维护着大量的数字文本、视频和音乐收藏。网站宣称已发布了超过 40 万张唱片，目的是保存、研究和发现 78RPM 唱片。

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