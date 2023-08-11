索尼“PS5 Slim”游戏机首张实拍图泄露

IT之家 8 月 11 日消息，独立 PlayStation 游戏开发者 BwE 此前在 X 平台发布贴文，透露了索尼 PS5 游戏机 Slim 改款（PS5 Slim）的外观。

该开发者表示，PS5 Slim 机器外壳两侧各有“两条难看的黑缝”，正面有两个 USB-C 接口，背面有索尼 PlayStation 手柄经典的“三角、圆圈、叉、方块”标志浮雕。

而目前有用户 Andrew Marmo 在 X 平台曝光了 PS5 Slim 游戏机的谍照，得到了 BwE 的确认，“实锤”新款 PS5 游戏机的确存在。

▲ BwE 确认了“PS5 Slim”谍照的真实性

IT之家经过查询得知，这张“PS5 Slim”游戏机谍照中的机器型号为 CFI-2016，照片出自国内游戏论坛 A9VG 用户“起风了吧”所发布的帖子。

▲ A9VG 论坛的相关帖子

▲ A9VG 论坛用户“起风了吧”发布的谍照

不过该论坛其他网友表示，索尼当下的 PS5 改款可能是原版机型的 V1.3 改款版本，“大概率不是 Slim 机型”，因此究竟这款机器是 PS5 的第三个改款还是传言中的“PS5 Slim”，还有待时间检验。

▲ 图源 A9VG 论坛相关帖子

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