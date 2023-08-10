开发者：索尼 PS5 Slim 游戏机“没薄多少”，不过矮了 5 厘米

IT之家 8 月 10 日消息，近日，独立 PlayStation 游戏开发者 BwE 在 X 平台发布贴文，透露了索尼 PS5 游戏机 Slim 改款（PS5 Slim）的外观。

BwE 表示，PS5 Slim 相较目前的 PS5 矮了 5 厘米左右，但“并没有薄多少”，且散热通风口也比较小，且光驱部分的曲线更小，导致机身中部的曲线看起来“有些奇怪”。

▲ 图源 BwE 发布的贴文

IT之家同时发现，该开发者表示，PS5 Slim 机器外壳两侧各有“两条难看的黑缝”，正面有两个 USB-C 接口，背面有索尼 PlayStation 手柄经典的“三角、圆圈、叉、方块”标志浮雕。

BwE 同时宣称，自己有 PS5 Slim 的视频，但在衡量是否要将其公布。

外媒 SegmentNext 表示，如果该开发者透露的消息属实，那么 PS5 Slim 无疑显得有些令人失望 ——“它不仅没有薄多少，甚至并不好看”。

不过外媒同时表示，该开发者看到的设备有可能仅仅是 PS5 Slim 的早期原型机或开发机，并不代表 PS5 Slim 的最终外观。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。